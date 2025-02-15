95047

LEGGERA SCOSSA DI TERREMOTO AD ADRANO: SISMA DI MAGNITUDO 2.0 AVVERTITO NELLA ZONA

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 15 febbraio 2025, con epicentro nei pressi di Adrano, in provincia di Catania. Il sisma, di magnitudo 2.0 sulla scala Richter, si...

15 febbraio 2025 22:52
News
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 15 febbraio 2025, con epicentro nei pressi di Adrano, in provincia di Catania. Il sisma, di magnitudo 2.0 sulla scala Richter, si è verificato alle 22:37:39 ed è stato localizzato a circa 1 km a sud-est di Adrano.

Essendo avvenuto a una profondità molto bassa, di soli 2.2 km, la scossa è stata percepita distintamente nelle zone vicine all’epicentro, sebbene non abbia causato danni a persone o cose.

Dati ufficiali del sisma:

  • Data e ora locale: 15 febbraio 2025, 22:37:39
  • Epicentro: 1 km SE Adrano (CT)
  • Coordinate: 37.654°N, 14.840°E
  • Magnitudo: 2.0 ML
  • Profondità: 2.2 km

Il fenomeno rientra nell’attività sismica naturale dell’area etnea, soggetta a frequenti movimenti tellurici di lieve entità. Al momento non si segnalano ulteriori scosse successive.

