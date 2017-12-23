Leggera scossa magnitudo 2.2 a Ragalna
Leggera scossa magnitudo 2.2 a Ragalna.L'evento tellurico in Sicilia è stato registrato dall'INGV alle 18:35 minuti ad una profondità di 6 km.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Rom...
A cura di Redazione
23 dicembre 2017 19:27
Leggera scossa magnitudo 2.2 a Ragalna.
L'evento tellurico in Sicilia è stato registrato dall'INGV alle 18:35 minuti ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
Questi sono i comuni in un raggio di 10 Km dal punto di massima intensità del sisma: Ragalna, Nicolosi, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Pedara, Paternò e Camporotondo Etneo