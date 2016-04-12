Lei chiede di saldare l’affitto e lui le dà fuoco

E’ accaduto questa mattina ad Adrano: la vittima è stata cosparsa di benzina e poi data alle fiamme

Una storia tremenda. Una 60enne è stata cosparsa di benzina e poi accesa come una torcia da un 45enne al quale aveva affittato un tre vani nello stesso condomino nel quale abita in via Fermi ad Adrano. E' accaduto questa mattina, quando l'uomo (si tratta di un disoccupato) ha affrontato la donna "rea" di avergli fatto pervenire lo sfratto esecutivo: con lui aveva un bidoncino di benzina e l'accendino.

La donna ha avuto la prontezza di recarsi subito in bagno, mettersi sotto la doccia e spegnere le fiamme: ha riportato delle gravi ferite e si trova adesso ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo si è costituto al commissariato di Polizia: è stato arrestato e dovrà rispondere adesso di “tentato omicidio”.