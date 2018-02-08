PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO: L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
A cura di Redazione
08 febbraio 2018 20:41
Sono stati nominati gli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni alla Camera e al Senato che si terranno il prossimo 4 marzo.
Ecco l'elenco completo:
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche
PATERNO': L’elenco degli scrutatori sorteggiati per l'elezioni politiche