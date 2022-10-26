L'ENAC HA SCELTO CATANIA COME AEROPORTO HUB DEL MEDITERRANEO

Grandi piani per il futuro di Catania nel piano straordinario di riassetto degli aeroporti messo a punto dall’Enac. Lo scalo etneo, che ha chiuso il mese di agosto con 1.141.419 passeggeri contro 1.12...

Grandi piani per il futuro di Catania nel piano straordinario di riassetto degli aeroporti messo a punto dall’Enac. Lo scalo etneo, che ha chiuso il mese di agosto con 1.141.419 passeggeri contro 1.122.134 del 2019, dunque facendo registrare un incremento dell’1,8%, è destinato a fare concorrenza a Istanbul, secondo quanto si legge nel piano Enac pubblicato su Repubblica.

Il “Vincenzo Bellini” è già il quinto scalo per traffico totale e il secondo per quello nazionale, ma l’ente vuole trasformarlo in un “hub Mediterraneo” che faccia concorrenza alla città turca che dal 2018 ha progressivamente ridotto il traffico all’Ataturk per trasferirlo nel nuovo futuristico scalo sulle coste del Mar Nero. Il compito della città alle pendici dell’Etna sarà attirare i viaggiatori provenienti da Cina, Giappone, Corea e India che attualmente spesso fanno tappa in Turchia per poi dirigersi in Europa occidentale. Si stima che Fontanarossa possa arrivare a 30 mila passeggeri al giorno, grazie a miglioramenti nei parcheggi, nei collegamenti con la città e nei servizi ferroviari.