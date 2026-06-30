L'Enosis APS di Paternò protagonista alla MariSicilia Cup: due giorni tra sport, solidarietà e impegno sociale

L'Enosis APS di Paternò torna da Augusta con un'esperienza ricca di emozioni e significato dopo aver preso parte alla MariSicilia Cup, manifestazione che ha saputo unire sport, cultura, mare, prevenzione e valorizzazione del territorio.Per l'associazione paternese sono stati due giorni intensi, vissuti all'insegna della partecipazione, del confronto e del lavoro di squadra. I volontari hanno preso parte alle attività in programma trasformando ogni momento in un'occasione di crescita umana e associativa.La partecipazione alla MariSicilia Cup ha rappresentato un'importante opportunità per promuovere i valori che da sempre contraddistinguono Enosis APS: inclusione, solidarietà, collaborazione e senso di comunità. Un impegno che l'associazione porta avanti con costanza attraverso iniziative dedicate al benessere delle persone e alla crescita del territorio.Al termine della manifestazione, Enosis APS ha rivolto un sentito ringraziamento al Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare e a tutti coloro che hanno contribuito, con professionalità, disponibilità e passione, alla perfetta riuscita dell'evento.L'esperienza vissuta ad Augusta lascia in eredità nuovi stimoli e la consapevolezza che la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa dare vita a progetti di grande valore umano e sociale.Per l'Enosis APS di Paternò la MariSicilia Cup si conferma così un appuntamento capace di andare oltre lo sport, rafforzando legami, promuovendo la solidarietà e guardando già con entusiasmo alla prossima edizione.