LENTINI: CENTO CHILI DI MARIJUANA IN UN’ABITAZIONE, LA POLIZIA ARRESTA DUE PERSONE
I poliziotti del commissariato di Lentini hanno arrestato Rosario Calatella, 50 anni, catanese, per detenzione ai fini di spaccio e traffico di marijuana.
La polizia ha fatto irruzione in una villetta in contrada Fortezza – Agnone, a Lentini, nel Siracusano, di proprietà di Calatella trovando con l’aiuto dei cani, 100 chilogrammi di marijuana nascosta sotto la ghiaia di un’aiuola e in alcune stanze della casa.
La droga era già confezionata in buste di cellophane sotto vuoto, del peso di due o cinque chilogrammi. Sequestrata anche un’agenda contenente una lista di nomi e cognomi.
Un altro sequestro ingente di marijuana è stato portato a termine due giorni fa a Terme Vigliatore, nel Messinese.
I carabinieri hanno arrestato un albanese, Jetmir Ivziku, 47 anni, per spaccio di droga.
Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari dell’Arma hanno trovato 110 chili di marijuana.