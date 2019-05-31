LENTINI: CENTO CHILI DI MARIJUANA IN UN’ABITAZIONE, LA POLIZIA ARRESTA DUE PERSONE

I poliziotti del commissariato di Lentini hanno arrestato Rosario Calatella, 50 anni, catanese, per detenzione ai fini di spaccio e traffico di marijuana.La polizia ha fatto irruzione in una villetta...

A cura di Redazione 31 maggio 2019 15:50

Condividi