Lentini, cestello si ribalta: due operai precipitano per oltre 10 metri, uno è grave

Grave incidente in via Agnone. Uno dei due feriti è in prognosi riservata, intervenuto anche l'elisoccorso.

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Lentini, in provincia di Siracusa, dove due operai sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un'altezza di oltre dieci metri. Uno dei due si trova in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato in via Agnone, mentre i due lavoratori erano impegnati in alcuni interventi su un palazzo, utilizzando un cestello elevatore appartenente a una ditta locale.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, facendo precipitare i due operai da un'altezza superiore ai dieci metri.

Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, i carabinieri e l'elisoccorso, richiesto a causa della gravità della situazione.

I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Uno degli operai, in condizioni particolarmente gravi, è stato successivamente trasferito all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Per uno dei due lavoratori la prognosi resta riservata.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Lentini e del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le circostanze che hanno provocato il ribaltamento del cestello e di verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste durante le operazioni di lavoro.

L'episodio riporta l'attenzione sul delicato tema della sicurezza nei cantieri e sui rischi legati alle attività svolte in quota.