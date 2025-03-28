LENTINI, ENNESIMA TRAGEDIA SULLA RAGUSANA: SCONTRO AUTO-TIR, UN MORTO

Sicilia - Ancora sangue sulle strade siciliane. Nella giornata di oggi, un tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 194, la famigerata "Ragusana", tristemente nota come "strada della mor...

Sicilia - Ancora sangue sulle strade siciliane.

Nella giornata di oggi, un tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 194, la famigerata "Ragusana", tristemente nota come "strada della morte". Un'auto e un Tir sono stati coinvolti in uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al conducente dell'auto, deceduto sul colpo.

Un'altra persona, ferita in modo grave, è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

Il mezzo pesante era diretto a Francofonte, mentre l'autovettura viaggiava in direzione Siracusa. Le cause esatte dell'incidente sono ancora da accertare e al momento non si hanno informazioni sulle generalità della vittima.

Questo tragico evento segue di appena dieci giorni un altro drammatico incidente avvenuto sempre sulla SS 194, nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza.

In quell'occasione, un altro scontro frontale aveva causato la morte di tre persone: due braccianti agricoli di Adrano e l'autista di un camion. Altre sette persone rimasero ferite.