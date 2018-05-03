LENTINI: INCIDENTE STRADALE IERI SERA, 1 MORTO ED UN FERITO
Tragico il bilancio di un grave incidente verificatosi, ieri sera, lungo la strada provinciale 16 per Scordia,Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes, per cause in via d'accertamento si è scontr...
A cura di Redazione
03 maggio 2018 13:46
Tragico il bilancio di un grave incidente verificatosi, ieri sera, lungo la strada provinciale 16 per Scordia,
Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes, per cause in via d'accertamento si è scontrata frontalmente con un autoarticolato
guidato da un 40enne di Paternò che procedeva in direzione opposta.
A perdere la vita, un 62 anni, che era a bordo dell'auto, ferito il figlio 30enne che si trovava alla guida.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i Carabinieri di Lentini, ed i vigili del fuoco