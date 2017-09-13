LENTINI: MINACCIA ARMATO UNA DONNA, ARRESTATO ADRANITA
Agenti della Polizia di Stato, in servizio ai Commissariati di P.S. di Lentini e di Adrano, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.A. ( classe 1988), di Adran...
A cura di Redazione
13 settembre 2017 12:48
Agenti della Polizia di Stato, in servizio ai Commissariati di P.S. di Lentini e di Adrano, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.A. ( classe 1988), di Adrano. Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata a seguito della denuncia di una donna vittima di atti persecutori.
In particolare, l’uomo si rendeva responsabile di minacce a mano armata e di atti persecutori a mezzo telefono.