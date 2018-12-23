LENTINI: Tragedia scooter contro palo, morta 20enne

Una 20enne di Lentini e' morta in un incidente stradale avvenuto in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, nel cuore dell'abitato. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia, Valentina Agl...

Una 20enne di Lentini e' morta in un incidente stradale avvenuto in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, nel cuore dell'abitato. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia, Valentina Agliolo, il nome della vittima, era alla guida di uno scooter e per cause imprecisate ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. La ventenne e' deceduta in pochi istanti, gravemente ferita, con fratture sparse in tutto il corpo ma non in pericolo di vita, la ragazza che viaggiava in scooter con lei.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social per l’improvvisa morte della 20enne.

Come quello di Elisabetta: "Ancora non ci credo amica mia sei una ragazza solare dolcissima e piena di vita ti ricorderò sempre col tuo sorriso bellissimo... adesso sei anche tu un angelo splendente che brillerá incessantemente 😭😭😭😭😭 riposa in pace amica mia ti vorrò sempre bene un abbraccio a te e alla tua famiglia😞😞 ❤" o di Luca: "Cara cugina la tua passione per il canto non smetterà mai perché adesso canterai con gli angeli da lassù... Ti voglio bene"