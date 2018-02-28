LENTINI: Ucciso catanese di 59 anni

Un uomo di 59 anni, Luigi Venezia, originario di Catania, è stato ucciso intorno alle 13.30 in contrada Sabuci, a Lentini, nel Siracusano, con un colpo d'arma da fuoco alla testa.

Ad agire sarebbero stati due uomini con il volto coperto da un passamontagna. La zona in cui è avvenuto l'omicidio è frequentata da prostitute.

Secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di una rapina finita male.

(ANSA)