MADEIRA:L'ERASMUS DELLA DON MILANI NEL GIARDINO DELL'OCEANO ATLANTICO

IL progetto Erasmus "AOPEL(Action Oriented Pedagogy In Evironmental Literacy) dell'I.C. di Paterno' ha concluso con successo la sua prima mobilità nell'isola portoghese . Gli obiettivi su cui verte il...

Gli obiettivi su cui verte il progetto si ispirano ad alcuni punti dell'Agenda 2030 sull'educazione all'ecosostenibilita'. I 5 paesi coivolti: Paesi Bassi,Spagna,Portogallo ,Italia , coordinati da una scuola rumena , hanno lavorato in sinergia per una settimana , confrontarsi sulle attività svolte finora nelle proprie scuole.

Il team docente ha partecipato a delle interessanti lezioni sulla raccolta differenziata e sul riciclo.

La docente coordinatrice del progetto per l'Italia Brigitte Tornambe' ci ha riferito che il lavoro svolto in questi mesi dal team italiano è stato molto apprezzato dalla scuola capofila.

Le giornate si sono svolte tra un susseguirsi di workshops all'aperto ed escursioni naturalistiche

La vice referente del progetto ,Cinzia Nicolosi ha così concluso:"Le docenti coinvolte a questa mobilita'(Brigitte Tornambe',Cinzia Nicolosi,Giusi Indelicato e Barbara Sanfilippo ) hanno arricchito il proprio bagaglio professionale che sara' d'ispirazione per le future attività educative e didattiche".