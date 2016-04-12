L’errore clamoroso sugli scrutatori: il quarto diventa "supplente"

Le segnalazioni dei nostri lettori, il pezzo pubblicato da 95047.it, l’intervento del Meet-up paternese: alla fine, si è riusciti a correre in extremis ai ripari. Non ci si fosse accorti dell’errore, il rischio era di invalidare il voto di Paternò

95047.it Se tutto fosse restato così com’era, il voto per il referendum di domenica prossima sulle “trivelle” a Paternò avrebbe avuto il risultato di essere nullo. Un fatto paradossale. Clamoroso. Nato sulla scorta del sorteggio e nomina degli scrutatori. Così come vi raccontavamo ieri (Leggi: IL DUBBIO: SE GLI SCRUTATORI SONO 3 PERCHÉ A PATERNÒ NE SONO INDICATI 4?) i componenti del seggio elettorale sono stati individuati in quattro componenti anziché tre così come disposto dal Ministero dell’Interno. Un fatto gravissimo prima ancora che unico. Un abbaglio da parte dell’Ufficio elettorale del Comune che sarebbe potuto costare carissimo.

E, ieri, telefonate e incontri si sono susseguiti per tutta al giornata al fine di porre rimedio alla vicenda. Prima la segnalazione di alcuni nostri lettori; poi il pezzo pubblicato su 95047.it; infine, l’intervento del Meet-up paternese che aveva chiesto lumi alla Corte d’Appello di Catania. Alla fine, il quarto componente di ogni seggio fungerà, dunque, da riserva. Una decisione che verrà quasi certamente ratificata nelle prossime ore sull’Albo Pretorio del Comune. Vi terremo in costante aggiornamento.