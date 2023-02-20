L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO SI RINNOVA ON LINE

Il prossimo 31 marzo 2023 scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito. I cittadini che volessero richiedere o rinnovare il certificato di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per c...

Il prossimo 31 marzo 2023 scadranno i certificati di esenzione ticket per reddito. I cittadini che volessero richiedere o rinnovare il certificato di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica dovranno collegarsi sul portale Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), al seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini.

È possibile accedere al Sistema TS anche attraverso il sito aspct.it, dal menù “Come fare per” e cliccando sulla voce “Esenzione Ticket”.

Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Con pochi click, e senza inutili code agli sportelli, i cittadini interessati, muniti di Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), potranno:

• inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito;

• visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;

• chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Le quattro tipologie di esenzioni da reddito a livello nazionale sono:

• E01 - per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

• E02 - disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

• E03 - titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

• E04 - titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per i pensionati (codice E01) l’esenzione sarà rinnovata automaticamente dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Pertanto si invitano i cittadini a utilizzare esclusivamente la procedura on line, in modo da non affollarsi agli sportelli.

Gli assistiti potranno, inoltre, rivolgersi, come ogni anno, ai CAF autorizzati per presentare le istanze di esenzione.