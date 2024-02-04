LETIZIA LEOTTA ASSUME IL CONTROLLO DELLA GINNASTICA ARTISTICA A PATERNO' NELLO STAFF DI E-SPACE MULTISPORT

Nel costante perseguimento dell'eccellenza nello sport in ogni settore, E-Space Multisport di Paternò è lieto di annunciare l'ingresso di Letizia Leotta come nuova allenatrice di Ginnastica Artistica....

Nel costante perseguimento dell'eccellenza nello sport in ogni settore, E-Space Multisport di Paternò è lieto di annunciare l'ingresso di Letizia Leotta come nuova allenatrice di Ginnastica Artistica. Classe 1994, Letizia vanta una solida esperienza ventennale nel mondo della Ginnastica Artistica, arricchendo la nostra istituzione sportiva con un bagaglio di competenze e successi internazionali.

La selezione di Letizia Leotta a capo del settore della Ginnastica Artistica è frutto di un attento processo di scelte. La sua esperienza come allenatrice certifica é riconosciuta dal comitato olimpico e dalla Federazione Tedesca di Ginnastica Artistica ha contribuito al successo di atleti di livello internazionale, testimoniando la sua dedizione allo sviluppo sportivo.

Oltre alla riconosciuta competenza internazionale, Letizia è anche un'istruttrice certificata dalla Federazione Italiana di Atletica, confermando la sua versatilità e competenza nel panorama sportivo.

La nomina di Letizia Leotta rappresenta l'impegno costante di E-Space Multisport nel fornire opportunità di apprendimento e sviluppo di alta qualità per i nostri atleti. I coniugi Marletta creatori della multisportiva paternese, hanno dichiarato: "Accogliamo con entusiasmo Letizia Leotta nella nostra squadra. La sua esperienza e dedizione riflettono i nostri valori di eccellenza e impegno nel fornire un ambiente di allenamento sereno e di altissimo livello."

Gli atleti e le loro famiglie possono aspettarsi una guida attenta e professionale dalla nuova allenatrice. La presenza di Letizia Leotta non solo arricchisce il nostro programma di allenamento, ma promette di ispirare gli atleti a raggiungere nuovi successi.

E-Space Multisport si impegna a sostenere Letizia Leotta nella sua missione di formare non solo campioni sportivi, ma anche individui disciplinati e focalizzati sul raggiungimento dei propri obiettivi. L'annuncio di questa partnership segna un inizio importante presso E-Space Multisport, con prospettive di sviluppo e realizzazione atletica in continua crescita.