L'ETNA IN ERUZIONE E SCOSSA MAGNITUDO 3.9 CON EPICENTRO A RAGALNA
Vigilia di Natale movimentata in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove è in corso in intenso sciame sismico nei pressi del vulcano e si stanno verificando delle esplosioni. Da qualche minuto l’Etna sta eruttando.
Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 13 km N Ragalna (CT), il 24-12-2018 alle ore 11:01:50
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 14.97 ad una profondità di 1 km.
Ecco un elenco live delle scosse che si stanno verificando. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), di seguito i dati:
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).