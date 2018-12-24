95047

L'ETNA IN ERUZIONE E SCOSSA MAGNITUDO 3.9 CON EPICENTRO A RAGALNA

A cura di Redazione Redazione
24 dicembre 2018 12:37
Vigilia di Natale movimentata in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove è in corso in intenso sciame sismico nei pressi del vulcano e si stanno verificando delle esplosioni. Da qualche minuto l’Etna sta eruttando.

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 13 km N Ragalna (CT), il 24-12-2018 alle ore 11:01:50
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 14.97 ad una profondità di 1 km.

Ecco un elenco live delle scosse che si stanno verificando. Gli eventi sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), di seguito i dati:

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

