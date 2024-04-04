L'ETNA MANDA SEGNALI DI FUMO ED INCANTA CON I SUOI ANELLI DI FUMO BEN VISIBILE PURE DA PATERNÒ

Nella mattinata odierna, l'Etna, il maestoso vulcano che domina il panorama siciliano, ha regalato agli osservatori un altro spettacolo straordinario: enigmatici anelli di fumo, ben visibili da Pater...

Nella mattinata odierna, l'Etna, il maestoso vulcano che domina il panorama siciliano, ha regalato agli osservatori un altro spettacolo straordinario: enigmatici anelli di fumo, ben visibili da Paternò.

Questi cerchi perfetti, emergenti dal cratere, hanno suscitato la curiosità di numerosi turisti, appassionati e utenti dei social media, che ne hanno condiviso le foto, alimentando l'entusiasmo per questo fenomeno naturale unico nel suo genere

Alcuni hanno persino battezzato l'Etna come la "signora degli anelli", in riferimento a questa particolare manifestazione.

Secondo quanto spiegato dalla pagina EtNative, dedicata all'esplorazione del vulcano, questi spettacolari e precisissimi anelli si formano attraverso un intricato e affascinante processo, coinvolgendo la risalita di un getto intenso di gas all'interno di un condotto aperto e sufficientemente stretto, come ad esempio il nuovo cratere a pozzo emerso di recente all'interno del cratere sommitale Bocca Nuova.

La formazione di tali anelli non è affatto scontata o semplice, ma richiede condizioni particolari per verificarsi. Tuttavia, una volta formatisi, questi anelli di gas, grazie alla loro forma quasi perfetta, diventano una meraviglia da contemplare, una sorta di arte naturale che incanta chiunque abbia la fortuna di osservarli.

Ma oltre alla loro straordinaria bellezza, questi anelli sono strumenti preziosi per gli scienziati che studiano l'attività vulcanica.

L'osservazione di tali fenomeni fornisce importanti informazioni sulle dinamiche interne del vulcano e sull'attività magmatica in corso.

La presenza di questi anelli può fungere da segnale di cambiamenti nell'attività eruttiva del vulcano, consentendo agli esperti di monitorare attentamente il comportamento dell'Etna per garantire la sicurezza delle popolazioni circostanti.