L'ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO

L’Etna si fa risentire ancora. Pochi minuti fa è stato diramato un comunicato che comunica che il tremore vulcanico sta risalendo arrivando a livelli medio alti.COMUNICATO INGV DELLE ORE 08.34L'Istitu...

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2023 08:40
L'ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO -
L’Etna si fa risentire ancora.

Pochi minuti fa è stato diramato un comunicato che comunica che il tremore vulcanico sta risalendo arrivando a livelli medio alti.

COMUNICATO INGV DELLE ORE 08.34

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile
effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza.

La simulazione dell'eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione SO.

A partire dalle ore 07.20 il tremore vulcanico, già al livello alto, registra un repentino
aumento dei valori.

La sorgente del tremore e la localizzazione degli eventi infrasonici non risultano affidabili.
Il sistema ETNAS è nello stato F2.
Per quanto riguarda le
deformazioni attualmente solo la stazione clinometrica PLC registra una modesta
variazione (minore di 1 microrad).

Nelle ultime ore il segnale di strain di DRUV registra
una fase di decompressione..

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.

