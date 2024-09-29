L’ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO RAGGIUNGE IL LIVELLO ROSSO

Oggi, 29 settembre 2024, l'Etna, il vulcano attivo più imponente d'Europa, ha ripreso a manifestare segnali di attività. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno r...

A cura di Redazione 29 settembre 2024 20:17

Condividi