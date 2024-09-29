95047

L’ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO RAGGIUNGE IL LIVELLO ROSSO

29 settembre 2024 20:17
Oggi, 29 settembre 2024, l'Etna, il vulcano attivo più imponente d'Europa, ha ripreso a manifestare segnali di attività. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno rilevato un incremento significativo dei parametri sismici, indicando un possibile preludio a una nuova eruzione.

I dati registrati evidenziano un aumento sia del tremore vulcanico che di quello infrasonico, con quest’ultimo che ha raggiunto il livello rosso, segnalando un potenziale scenario critico.

Il tremore vulcanico è un fenomeno continuo che riflette il movimento del magma all'interno della struttura vulcanica, mentre il tremore infrasonico è generato dalle onde sonore a bassa frequenza prodotte dalle esplosioni.

L'innalzamento di questi parametri sismici rappresenta un indicatore chiave dell'attività dell'Etna, suggerendo la possibilità di un'imminente eruzione o un'intensificazione dell'attività esplosiva.

Sebbene non sia ancora possibile determinare con certezza l'evoluzione della situazione, l'INGV monitora costantemente il vulcano e un comunicato ufficiale è atteso nelle prossime ore per fornire aggiornamenti dettagliati.

