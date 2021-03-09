L'ETNA SI PREPARA PER IL PROSSIMO PAROSSISMO? L'INGV: TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

L'Etna si prepara al prossimo parossismo?Pochi minuti fa, L'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha emesso un bollettino dopo comunica che è ripresa l'attività stromboliana al cratere...

Pochi minuti fa, L'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha emesso un bollettino dopo comunica che è ripresa l'attività stromboliana al cratere di SE e che dalle ore 18.30 si registra un aumento dell'ampiezza media del tremore vulcanico.

Le aree interessate da una eventuale ricaduta di materiale vulcanico sono quelle di Mascali, Fiumefreddo e Piedimonte

IL COMUNICATO DELL?INGV DELLE ORE 19.14

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, Osservatorio Etneo, comunica che è ripresa l'attività stromboliana al cratere di SE. Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico a partire dalle 17:30 GMT si registra un aumento, che al momento è sui valori medio-alti. La sorgente del tremore è localizzata in corrispondenza del cratere di SE ad una profondità di circa 2500 metri sul livello del mare. Anche l'attività infrasonica è in aumento ed è localizzata al cratere di SE. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo GNSS e clinometria non mostrano variazioni significative.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati