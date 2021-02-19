L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, NUOVO TRABOCCO LAVICO E TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

Un deciso aumento del tremore vulcanico sta caratterizzando l’Etna nelle ultime ore.Nelle ultime ore si sta verificando un aumento dei segnali sismici ed infrasonici alle stazioni di monitoraggio dell...

Nelle ultime ore si sta verificando un aumento dei segnali sismici ed infrasonici alle stazioni di monitoraggio dell’INGV, con emissioni di fumo e cenere bene evidenti.

Al momento è ben visibile da diversi km di distanza, una vigorosa nuvola di gas e incandescenza dal cratere di sudest

IL COMUNICATO

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza si osserva un nuovo trabocco lavico del Cratere di Sud-Est, che ha avuto inizio poco prima delle ore 07:55 UTC. Il flusso lavico sta scendendo il versante orientale del cono, dirigendosi verso la Valle del Bove. L'ampiezza del tremore è in aumento