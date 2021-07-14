L'ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, RIPRESA L'ATTIVITÀ STROMBOLIANA DAL CRATERE DI SUD-EST

Ritorna a farsi sentire sua Maestà Etna.Dalle ore 11 circa si i osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est ed un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui va...

Ritorna a farsi sentire sua Maestà Etna.

Dalle ore 11 circa si i osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est ed un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente nel livello medio-alto

COMUNICATO INGV 11.52

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 11.05 circa si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. In base al modello previsionale la cenere vulcanica prodotta

dall'attività in corso si disperde in direzione NE.

Dalle ore 09.50 circa si osserva un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente nel livello medio-alto. Le sorgenti del tremore sono localizzate al Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 2900 m sopra il livello del mare. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso.

Le reti GPS e clinometrica dell'Etna non mostrano variazioni significative.