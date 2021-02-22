L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO

L'Etna si sta preparando al prossimo evento parossistico??Un deciso aumento del tremore vulcanico sta caratterizzando l’Etna nelle ultime ore.Nelle ultime ore si sta verificando un aumento dei segnali...

A cura di Redazione 22 febbraio 2021 22:17

Condividi