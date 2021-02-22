L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, TREMORE VULCANICO IN AUMENTO
L'Etna si sta preparando al prossimo evento parossistico??Un deciso aumento del tremore vulcanico sta caratterizzando l’Etna nelle ultime ore.Nelle ultime ore si sta verificando un aumento dei segnali...
L'Etna si sta preparando al prossimo evento parossistico??
Un deciso aumento del tremore vulcanico sta caratterizzando l’Etna nelle ultime ore.
Nelle ultime ore si sta verificando un aumento dei segnali sismici ed infrasonici alle stazioni di monitoraggio dell’INGV, con emissioni di fumo e cenere bene evidenti.
IL COMUNICATO
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE. L'ampiezza media del tremore vulcanico è in graduale incremento pur mantenendosi allo stato attuale nel livello medio.
Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Bocca Nuova, intorno ai 2500 m sopra il livello del mare.
I segnali infrasonici mostrano una lieve ma significativa variazione sia nel tasso di accadimento che nell'energia rilasciata e risultano principalmente localizzati in corrispondenza del Cratere di SE.
Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.