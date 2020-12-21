L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE,TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a seguito di un miglioramento parzialmente della visibilità, a partire dalle 09:08 UTC si assiste ad una forte intens...
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a seguito di un miglioramento parzialmente della visibilità, a partire dalle 09:08 UTC si assiste ad una forte intensificazione dell'attività stromboliana a carico del cratere di SE. Le condizioni meteo non consentono un'osservazione continua del fenomeno in atto. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico presenta valori alti. La posizione del centroide delle sorgenti del tremore risulta localizzata nell'area del Cratere di SE. Anche l'attività infrasonica risulta parecchio sostenuta, gli eventi risultano localizzati al cratere di SE