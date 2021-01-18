L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE,TREMORE VULCANICO A LIVELLO ROSSO

Una violenta eruzione è in atto in questi minuti sull’Etna. Il vulcano ha iniziato ad eruttare, dall’area sommitaleCOMUNICATO DELL'INGVL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Et...

A cura di Redazione 18 gennaio 2021 20:57

