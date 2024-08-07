LETOJANNI, SEQUESTRATI CENTINAIA DI SEDIE A SDRAIO E OMBRELLONI SULLA SPIAGGIA

Questa mattina si è conclusa un'importante operazione di sequestro di sedie a sdraio ed ombrelloni lasciati abusivamente sull'arenile di Sillemi Bassa, una località balneare rinomata per le sue spiagg...

Questa mattina si è conclusa un'importante operazione di sequestro di sedie a sdraio ed ombrelloni lasciati abusivamente sull'arenile di Sillemi Bassa, una località balneare rinomata per le sue spiagge affollate. L'intervento ha interessato la zona in corrispondenza di tre condomini, dove sono stati raccolti centinaia di suppellettili, alcuni dei quali erano addirittura fissati con catene e lucchetti per riservare il posto sulla spiaggia.

L'operazione è stata condotta dall'ufficio locale marittimo di Giardini Naxos, sotto la direzione del comandante Michele Lombardo, e ha visto la collaborazione attiva della Polizia Locale della cittadina rivierasca. Gli agenti hanno lavorato con determinazione per rimuovere le attrezzature lasciate in modo irregolare, restituendo alla collettività lo spazio pubblico occupato abusivamente.

"Questo intervento è volto, soprattutto, a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili," hanno dichiarato gli operatori della polizia.

L'azione delle forze dell'ordine non si limita quindi al semplice sequestro, ma ha anche un importante risvolto educativo: vuole infatti promuovere un uso corretto e rispettoso delle spiagge, assicurando che tutti possano godere equamente degli spazi costieri senza soprusi o prevaricazioni.

L'operazione ha ricevuto l'apprezzamento di molti cittadini e turisti, che hanno visto in questo intervento un passo necessario per garantire ordine e rispetto delle regole sulla spiaggia. Le autorità locali hanno ribadito il loro impegno a continuare a monitorare la situazione, effettuando controlli periodici per prevenire ulteriori abusi.