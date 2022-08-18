95047

LETOJANNI, UOMO ACCOLTELLATO TROVATO MORTO IN CASA

18 agosto 2022 12:13
FLASH

Gialla a Letojanni in provincia di Messina.

Un 56enne è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione.

Sul suo corpo completamente denudato sono evidenti i segni di un accoltellamento

Sul posto i Carabinieri che stanno  indagando a 360 gradi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

