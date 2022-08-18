LETOJANNI, UOMO ACCOLTELLATO TROVATO MORTO IN CASA
A cura di Redazione
18 agosto 2022 12:13
FLASH
Gialla a Letojanni in provincia di Messina.
Un 56enne è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione.
Sul suo corpo completamente denudato sono evidenti i segni di un accoltellamento
Sul posto i Carabinieri che stanno indagando a 360 gradi.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO