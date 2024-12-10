LETTERA ALLA REDAZIONE: IL TRISTE STATO DEL CIMITERO DI PATERNÒ

Gentilissima redazione,Oggi desidero portare all'attenzione di tutti una situazione che mi ha profondamente turbato e che riguarda il cimitero di Paternò, un luogo di memoria e rispetto che, purtroppo...

Gentilissima redazione,

Oggi desidero portare all'attenzione di tutti una situazione che mi ha profondamente turbato e che riguarda il cimitero di Paternò, un luogo di memoria e rispetto che, purtroppo, si trova in condizioni di totale abbandono. Dopo tanto tempo, ho deciso di portare dei fiori sulla tomba dei miei genitori, ma ciò che ho trovato è stato ben lontano da quanto avrei mai immaginato.

Ho visto un luogo in condizioni vergognose, degradato in modo così evidente che sembra uscito da un film, eppure è una triste realtà.

Quello che mi ha sconvolto non è stato solo il disinteresse generale, ma la vera e propria difficoltà che ho incontrato nel cercare di posare due fiori sulla tomba di mia madre.

Il degrado del cimitero è tale che non sono riuscito a farlo senza enormi difficoltà, dovendo affrontare ostacoli che non dovrebbero nemmeno esistere in un luogo che dovrebbe essere sacro e rispettato da tutti.

Mi chiedo come sia possibile che si arrivi a tali condizioni. La gestione di un servizio pubblico così delicato dovrebbe garantire la cura e il rispetto per i defunti e per le famiglie che ogni giorno si recano a visitare i propri cari. La domanda che mi pongo ora è: che tipo di amministrazione consente che una situazione simile accada? Mi piacerebbe avere risposte da parte di chi è responsabile di tale degrado, perché questa situazione non è solo un disservizio, ma un affronto alla dignità delle persone e dei loro ricordi.

Questo non è solo un appello per il cimitero di Paternò, ma una richiesta di maggiore attenzione e responsabilità da parte di chi ha il compito di gestire questi luoghi. Un'azione urgente è necessaria per riportare decoro e rispetto dove ora regna l'incuria.

Grazie per l'attenzione, e spero che questa mia segnalazione possa contribuire a sensibilizzare le istituzioni e la comunità su un problema che non può più essere ignorato.

Un saluto cordiale,

M.