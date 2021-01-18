LETTERA APERTA DEL COMITATO CIMITERO PATERNÒ

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOEgregio Direttorescrivo questa lettera aperta a nome del “Comitato cimitero Paternò” per riportare nuovamente alla luce una situazione che, nonostante riguardi un argomento abb...

scrivo questa lettera aperta a nome del “Comitato cimitero Paternò” per riportare nuovamente alla luce una situazione che, nonostante riguardi un argomento abbastanza delicato, non ha ancora trovato la giusta attenzione da parte della nostra amministrazione.

Il nostro comitato è nato nel 2020 perché dopo 2 anni dal pagamento di 7487,00€, in un solo versamento, per la costruzione delle tombe nulla è cambiato! I defunti continuano ad aumentare e vengono temporaneamente messi nei loculi altrui, con la sempre presente possibilità di essere spostati da un momento all’altro.

Abbiamo aspettato che il Sindaco chiudesse il bando e che tutti pagassero per l'assegnazione nonostante nel 2018 ci vennero concessi solamente due mesi per saldare il pagamento pena la perdita del posto assegnato, abbiamo aspettato l'approvazione del Bilancio che, nonostante fosse prevista per la fine del mese di Giugno, è avvenuta dopo l'estate.

Vogliamo risposte che non siano false promesse, c'è la possibilità che i termini scadano e si debba aspettare l'approvazione del prossimo bilancio! Diamo dignità ai nostri defunti per il loro eterno riposo.

Grazie per l'attenzione e la disponibilità,

Il Comitato cimitero Paternò.