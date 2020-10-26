LETTERA DI UNA BAMBINA ALLA MAESTRA, MA ANCHE A TUTTI NOI
Rispetto agli adulti, i bambini vivono e accettano con maggiore difficoltà quanto sta accadendo nel nostro Paese. Per provare a comprenderne lo stato d’animo, pubblichiamo la lettera scritta da Laura che frequenta la seconda classe alla sua maestra.
"Cara maestra con questo virus come dobbiamo fare?
Speriamo che non ci chiudono di nuovo a casa, io a scuola voglio andare!
Uffa....questo covid non ci può imprigionare!
Tutti insieme ce la possiamo fare.
Mettiamo la mascherina , ma non è arrivato carnevale!
E' solo un brutto mostro che dobbiamo debellare.