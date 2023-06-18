LIBERO MAIL E VIRGILIO MAIL: SERVIZI ANCORA OFFLINE. DISSERVIZI SONO IN «FASE DI RISOLUZIONE»

Il disservizio di Libero Mail e Virgilio Mail è in fase di risoluzione. Lo ha fatto sapere tramite una nota il provider Italiaonline. "È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata d...

Lo ha fatto sapere tramite una nota il provider Italiaonline. "È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l'accesso tramite App è reso disponibile con le medesime modalità", si legge nel comunicato. Il malfunzionamento è iniziato la notte del 13 giugno.

La nota - "Desideriamo informare i nostri utenti, a cui vanno nuovamente le nostre scuse per il disagio arrecato, che il disservizio della Libero Mail e Virgilio Mail dovuto a instabilità all'infrastruttura è in fase di risoluzione - spiega Italiaonline -.

I nostri tecnici proseguono nel lavoro per ripristinare quanto prima le piene funzionalità degli account. Siamo consapevoli del disagio arrecato e non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili. Per ogni necessità, resta attivo per i nostri utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21, tutti i giorni dalle 8 alle 22".

CODICI: GLI UTENTI DI LIBERO E VIRGILIO DEVONO ESSERE RIMBORSATI

“I disagi sono notevoli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e non bisogna sottovalutare il fatto che finora non sono state fornite informazioni adeguate agli utenti. C’è chi teme di aver perso le proprie e-mail e non è un dettaglio. Molte comunicazioni importanti, infatti, ormai avvengono tramite posta elettronica, senza dimenticare chi la usa per lavoro. Ci auguriamo che arrivino presto chiarimenti dalla società Italia Online, che gestisce i due servizi, sulle cause del blackout e sui tempi previsti per il ritorno alla normalità. Visti i gravi disagi provocati, riteniamo inoltre doveroso predisporre un indennizzo per gli utenti”.

Gli utenti che hanno una casella di posta elettronica con Libero o Virgilio e stanno riscontrando problemi ad accedervi possono fare una segnalazione all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected].