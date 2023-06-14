LIBERO MAIL E VIRGILIO NON FUNZIONANO, MOLTI UTENTI NON RIESCONO AD ACCEDERE

Ritorna il blocco di Libero Mail. Ricordiamo che nel mese di gennaio 2023, Libero Mail ha subito delle interruzioni significative a causa di un guasto infrastrutturale inatteso e imprevisto. Secondo l...

Ritorna il blocco di Libero Mail.

Ricordiamo che nel mese di gennaio 2023, Libero Mail ha subito delle interruzioni significative a causa di un guasto infrastrutturale inatteso e imprevisto. Secondo le dichiarazioni di Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline, la problematica non è stata generata da processi interni sviluppati da Italiaonline.

Allo stato attuale, il 14 giugno 2023, Libero Mail riscontra un nuovo arresto nei servizi. Sono innumerevoli gli utenti che ricorrono alle caselle di posta di Libero e Virgilio, i quali in questo momento si trovano di fronte ad un avviso di blocco dei servizi.

La società ha comunicato:

"Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi".

Il significato di "manutenzione evolutiva" non è stato però chiarito, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori sviluppi.