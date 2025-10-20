Libri per tutti: 100 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, come richiederla

Il Ministero della Cultura, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, ha attivato una nuova misura per contrastare la povertà educativa e favorire l’accesso alla lettura nelle famigli...

Il Ministero della Cultura, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, ha attivato una nuova misura per contrastare la povertà educativa e favorire l’accesso alla lettura nelle famiglie con maggiori fragilità economiche.

Dal 1° al 31 ottobre, i nuclei familiari – italiani o stranieri residenti in Italia – con ISEE fino a 15.000 euro potranno richiedere, tramite App IO, una carta digitale del valore di 100 euro, destinata all’acquisto di libri cartacei o digitali con ISBN.

La procedura di richiesta avverrà esclusivamente tramite App IO, utilizzando SPID o CIE. È prevista una sola carta per nucleo familiare. Le graduatorie saranno stilate per ogni annualità (dal 2020 al 2024) in base all’ISEE e all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’importo verrà caricato direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app e potrà essere utilizzato per un periodo massimo di 12 mesi presso i punti vendita convenzionati.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ioapp.it/carta-della-cultura e sulla pagina ufficiale del Centro per il libro e la lettura cepell.it/carta-della-cultura.

Si tratta di un intervento importante per sostenere il diritto alla cultura e favorire l’accesso ai libri per le famiglie con minori possibilità economiche.