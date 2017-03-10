95047

A LIBRINO LADRI DI ENERGIA NEL CONDOMINIO: 24 DENUNCIATI

Luce gratis e contatori manomessi in una palazzina di viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino.E’ quanto scoperto dai carabinieri che con la collaborazione dei tecnici Enel, hanno arrestat...

10 marzo 2017 13:02
Luce gratis e contatori manomessi in una palazzina di viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino.

E’ quanto scoperto dai carabinieri che con la collaborazione dei tecnici Enel, hanno arrestato due pregiudicati già ai domiciliari per furto aggravato e denunciato 24 persone che usufruivano gratuitamente dell’energia elettrica.

Durante la perquisizione dello scantinato dove c’erano i misuratori elettrici al servizio delle singole abitazioni dello stabile i militari si sono accorti che ben 24 famiglie approfittavano della luce gratis.

