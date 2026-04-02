Librino, maxi blitz dei Carabinieri: droga, soldi e arresti. Sequestrati oltre 14mila euro

I Carabinieri della stazione di Librino con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dalla C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo e in collaborazione con il N.A.S. Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno concentrando la loro attenzione operativa nel quartiere di “Librino” per contrastare ogni forma di illegalità diffusa ed innalzare il senso di sicurezza reale e percepita.

I servizio straordinario, su impulso del Comando Provinciale, ha messo in campo diverse pattuglie che hanno operato perquisizioni presso abitazioni di persone sospettate di svolgere in casa attività illegali o di sottoposti a misure cautelari personali, hanno fornito riscontro agli investigatori.

In particolare, un 24enne, pregiudicato catanese, è stato trovato in possesso di 48 grammi di cocaina ed una dose di marijuana che teneva in casa, oltre ad un bilancino di precisione e la somma in denaro contante di 8.600 euro che sono stati sequestrati unitamente alla droga. Sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.

Analogamente, al termine delle operazioni di ricerca effettuate nell’appartamento di un 36enne, pregiudicato catanese, i Carabinieri hanno avuto conferma al sospetto che l’uomo si fosse “dedicato” all’attività di spaccio. Infatti, in casa sua, hanno recuperato 23 grammi di cocaina, 13 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di denaro di 5.720 euro, tutto sequestrato.

Arrestato dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’A.G.

Nel medesimo contesto operativo gli operanti, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania, che sostituisce la misura cautelare dell’obbligo di dimora, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 41enne, pregiudicato catanese.

I militari dell’Arma hanno poi sorpreso sulla pubblica via un altro 41enne che, violando la misura degli arresti domiciliari, si era allontanato senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione in Viale Moncada. Il 41enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per il reato di “evasione”.

Altri equipaggi, in collaborazione con i colleghi del NAS, hanno controllato un chiosco della zona la cui titolare, una 51enne catanese, è stata sanzionata amministrativamente per un totale di 2.500 euro per non aver effettuato le corrette operazioni per il mantenimento della tracciabilità degli alimenti e per la presenza di un deposito non autorizzato.

I controlli alla circolazione stradale, effettuati nell’ambito dell’articolato dispositivo, hanno permesso di identificare una ventina di persone e controllare una decina di veicoli per 6 dei quali sono state rilevate infrazioni al Codice della Strada (guida senza patente, mancata copertura assicurativa obbligatoria, casco non indossato) con sanzioni pecuniarie per complessivi 7.354 euro ed il fermo amministrativo di un veicolo.