Licodia Eubea: 50.000 euro per la ciclovia “Bianchetto-Dirillo”, unico piccolo comune finanziato nella provincia di Catania

Una boccata d’ossigeno per il cicloturismo e la mobilità sostenibile a Licodia Eubea. Il Comune ha conquistato un finanziamento di ben 50.000 euro grazie al bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, ANCI e Sport e Salute S.p.A. Un successo che premia la visione strategica dell’amministrazione e la qualità del progetto presentato. L’iniziativa, intitolata “Valorizzazione cicloturistica del territorio di Licodia Eubea: dalla Chiesa del Bianchetto al Lago Dirillo”, mira a trasformare il paesaggio locale in un’attrazione per gli amanti delle due ruote.

Il cuore del progetto è la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile di oltre 6 chilometri, un itinerario suggestivo che collegherà la storica Chiesa del Bianchetto con la bellezza naturalistica del Lago Dirillo.

La soddisfazione per questo importante risultato è palpabile nelle parole del Sindaco Santo Randone: “Si tratta di un risultato importante che premia il nostro costante impegno nella promozione e valorizzazione del territorio. Questo finanziamento si aggiunge a una strategia più ampia di rilancio, fatta di interventi mirati sull’efficientamento energetico degli impianti sportivi, degli edifici comunali e dei luoghi pubblici. I nostri uffici hanno lavorato con grande serietà e competenza, e questo finanziamento dimostra che anche i piccoli comuni, quando fanno sistema e investono in qualità, possono ottenere risultati di rilievo a livello nazionale.”

Anche l’Assessora allo Sport Giuliana Pepi esprime la sua gioia per il traguardo raggiunto: “Siamo l’unico piccolo Comune della provincia di Catania ad aver ottenuto questo finanziamento, che si aggiunge agli interventi già in corso per il potenziamento dell’offerta sportiva e turistica locale. I lavori alla piscina e al campo sportivo sono in pieno svolgimento, entro settembre nascerà un nuovo campetto all’aperto polivalente per basket e pallavolo, e presto interverremo per la riqualificazione delle due palestre comunali già esistenti.

Questo progetto amplia ulteriormente le opportunità per cittadini, sportivi e visitatori ma soprattutto per i più giovani.” Ma l’intervento non si limiterà alla creazione della pista.

Il finanziamento prevede anche la messa in sicurezza del tratto urbano attraversato dal futuro percorso, garantendo così una fruizione sicura e piacevole per tutti i ciclisti.

Un ulteriore elemento chiave è il recupero di strutture già esistenti nei pressi del Lago Dirillo, che saranno riqualificate e adibite a servizi specifici per i cicloturisti, come punti di ristoro, aree di sosta attrezzate e piccole officine per la manutenzione delle biciclette.