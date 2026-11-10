Licodia Eubea e Piedimonte Etneo, controlli sul lavoro: 6 denunciati e multe salate

Blitz dei Carabinieri in un’azienda agricola e in un cantiere edile: riscontrate irregolarità nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori e nell’utilizzo delle attrezzature. Denunciati un imprenditore,

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, nell'ambito della campagna di vigilanza straordinaria nelle aziende e nei cantieri edili, finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità dei rapporti di impiego e di tutela dei diritti dei lavoratori.

I militari dell’Arma, con l’obiettivo di accertare la regolarità degli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutela dei dipendenti, hanno effettuato, unitamente ai colleghi delle locali stazioni, un primo accesso ispettivo presso un’azienda agricola con sede operativa a Licodia Eubea.

Il legale rappresentante, un 40enne residente a Mazzarrone (CT), sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato denunciato per violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza relative agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti di 4 lavoratori trovati presenti.

Nei confronti del 40enne è stata elevata un’ammenda contravvenzionale per un importo di 1.423 euro.

Analoga attività ispettiva è stata avviata presso un cantiere edile attivo nel territorio di Piedimonte Etneo, dove la committente dei lavori, una 19enne del posto, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione di specifici obblighi legati alla gestione della prevenzione, ai lavoratori autonomi e alla verifica dell'idoneità nei cantieri.

In particolare, la giovane non ha verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, che non sono risultati iscritti alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), e non ha impedito lo svolgimento dei lavori in quota, con il conseguente rischio di caduta dall’alto.

È scattata la denuncia anche per i 4 artigiani, un 53enne, un 71enne, un 51enne ed un 44enne, tutti residenti a Piedimonte Etneo, sorpresi mentre lavoravano utilizzando attrezzature da lavoro non conformi.

Sono state elevate ammende nei confronti della committente e dei lavoratori, complessivamente, per un importo di 4.886 euro.