LICODIA EUBEA, SORPRESO CON 794 KG D’UVA NEL COFANO: ARRESTATO UN 31ENNE

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea assieme ai colleghi della stazione di Granieri hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne catanese gravemente indiziato di furto aggravato.Nell’ambit...

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea assieme ai colleghi della stazione di Granieri hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne catanese gravemente indiziato di furto aggravato.

Nell’ambito di un servizio di controllo ad ampio raggio, predisposto dal comando provinciale dei Carabinieri di Catania per il contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare, dei furti d’uva in concomitanza con il periodo di maturazione dei frutti nei pregiati vigneti dell’area del calatino, i militari hanno proceduto al controllo di diversi veicoli, tra cui quello condotto dal 31enne.

Nella nottata, durante la perlustrazione del territorio, sulla Strada Statale 514 direzione Catania, i Carabinieri hanno intimato “l’alt” a una Ford Focus, alla cui guida è stato trovato il 31enne del capoluogo.

I militari hanno ispezionato l’auto e, dopo aver rimosso un telo verde, hanno costatato che, a partire dai sedili posteriori e fino a tutto il vano del cofano, l’auto era stracarica di uva da tavola, risultata del peso complessivo di 794 kg, che presentava segni di taglio freschissimi all’altezza del gambo.

Il 31enne, già noto per pregresse vicende giudiziarie legate alla commissione di reati contro il patrimonio, è stato trovato anche in possesso di una forbice per la potatura ben affilata, un gancio traino e una torcia led funzionante.

L’intero carico di uva, conservato dai militari in condizioni tali da non accelerare il processo di deperimento, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, nel frattempo individuato dai carabinieri, che ha denunciato il furto della frutta, di qualità “Red Globe” e “Italia”, che potrà essere commercializzata.

L’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei confronti del 31enne le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Catania e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.