LICODIA EUBEA: TRASPORTAVANO MEZZO QUINTALE DI UVA RUBATA, ARRESTATI DUE CATANESI

I Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea, con il supporto di un collega della Compagnia di Palagonia libero dal servizio, hanno proceduto nella flagranza di reato di furto all’arresto di due catanesi di 56 e 39 anni.

I militari infatti, nell’ambito di mirati servizi dedicati alla “sicurezza delle aree rurali” predisposti dal Comando Provinciale di Catania al fine d’infrenare il fenomeno delle razzie ai danni delle aziende agricole e dei semplici coltivatori, hanno bloccato una Ford Focus sulla SS. 514 con a bordo i due catanesi, i quali vi avevano caricato circa 500 kg di uva appena trafugata in un terreno poco distante.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati tradotti nel carcere di Caltagirone