LICODIA EUBEA: Ucciso pastore e ferito fratello

Un pastore di 51 anni, Giuseppe Destro, è stato ucciso con d'arma da fuoco nelle campagne del Catanese, tra Mazzarrone e Licodia Eubea.

Nell'agguato è rimasto ferito un suo fratello, Carmelo, di 69 anni che è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Catania.

L'ipotesi privilegiata dai carabinieri che indagano è che il movente sia legato al lavoro delle due vittime.

Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Caltagirone che ha delegato gli accertamenti alla locale compagnia dell'Arma e carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.

