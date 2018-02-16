Lidl richiama dagli scaffali le Tortine assortite: corpi metallici all’interno

La catena Lidl ha richiamato dagli scaffali la “Tortina della nonna ” e la “Tortina alle mele” con marchio Milbona da 300 grammi perché alcuni lotti contengono dei corpi estranei, di natura metallica. L’allarme arriva direttamente dall’azienda che ha diramato un comunicato rivolto ai consumatori per segnalare il richiamo dal mercato dei prodotti, che potrebbero mettere a rischio la salute se consumati. Il provvedimento, disposto in via del tutto volontario, a titolo precauzionale, riguarda i lotti con termine massimo di conservazione dal 24/02/18 al 06/03/2018.

Le “Tortine della nonna e alle mele” cod. EAN: 2097 0284 e EAN: 2097 0277, sono prodotte dall’Azienda Stabinger srl con sede dello stabilimento alla via Anderter 11, 39030 Sesto (BZ).

Secondo quanto si legge nel comunicato, “Il produttore STABINGER comunica ai clienti il richiamo volontario e precauzionale del prodotto “Milbona” Selection Tortine assortite 300g – tortina della nonna e tortina alle mele – con lotto e scadenza dal 24/02/18 al 06/03/18.

A scopo precauzionale, Lidl invita i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00 48.