Lidl richiama un lotto di coni gelato vegani My Best Veggie per la presenza di proteine del latte. Rischio per i consumatori allergici
Lidl ha richiamato dal mercato il cono gelato “My Best Veggie” Coni gelato alla soia al gusto vaniglia, da consumarsi preferibilmente entro il 18/07/2019 Lotto 18GV, sono state riscontrate tracce di proteine del latte.

22 gennaio 2018 19:21
L’azienda invita i consumatori allergici alle proteine del latte che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.
Il prodotto può invece essere consumato con sicurezza dai clienti non allergici, e anche dagli intolleranti al lattosio (lattosio inferiore a 0,01g/100g).
Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia Srl 800 48 00 48
