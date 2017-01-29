Lidl ritira alcuni alimenti dannosi per la salute. Lo segnala l'Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco

La catena di supermercati Lidl ha ritirato di corsa da tutte le sue filiali tedesche una serie di prodotti spalmabili dannosi per la salute.Lo ha annunciato la stessa Lidl sabato mattina e lo riporta...

La catena di supermercati Lidl ha ritirato di corsa da tutte le sue filiali tedesche una serie di prodotti spalmabili dannosi per la salute.

Lo ha annunciato la stessa Lidl sabato mattina e lo riporta Lebensmittelwarnung.de, il sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco.

Si tratta di creme da spalmare sul pane della linea Meine Käserei.

Più precisamente sono interessate le confezioni da 175 grammi ai gusti erba cipollina, pomodoro e basilico e ananas e pesca.

Al loro interno è stata rinvenuta la Listeria monocytogenes, un batterio molto diffuso nell’ambiente che però in concentrazioni più alte può causare infezioni gastro-intestinali molto gravi (la cosiddetta listeriosi, che tra il 2015 e il 2016 ha fatto tre vittime nelle Marche) e in soggetti immuno-compromessi encefaliti, meningiti, setticemie.

I suddetti prodotti Meine Käserei, indipendentemente dalla data di scadenza, sono stati dunque ritirati di urgenza dal commercio e chi li avesse già acquistati è pregato di non consumarli e di riportarli in qualsiasi punto vendita Lidl per il rimborso.

Le creme spalmabili, prodotte dall’azienda del Niedersachsen Smaak & Co., è stata venduta in diverse regioni della Germania, tra cui Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz e Saarland.

