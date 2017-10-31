LIDL TOGLIE DAGLI SCAFFALI “SOL&MAR”: “RISCHIO DI TAGLI ALLA BOCCA”

Il produttore spagnolo Conservas Selectas de Galicia S.L. richiama la selezione di calamari assortiti "con aroma naturale di aglio" e "con aroma naturale di paprika" del prodotto "Sol & Mar Calama...

Il produttore spagnolo Conservas Selectas de Galicia S.L. richiama la selezione di calamari assortiti "con aroma naturale di aglio" e "con aroma naturale di paprika" del prodotto "Sol & Mar Calamaro gigante in pezzi, 3x80g" con data di scadenza 31.12.2023.

Non si può infatti escludere che nel prodotto in questione vi siano cristalli di sale naturali che potrebbero però essere confusi dal cliente con schegge di vetro. Queste forme cristalline sono i cosiddetti cristalli di struvite che possono crearsi nell'ambito del processo produttivo di conserve di pesce dai prodotti della pesca e dall'acqua di mare. Se i clienti dovessero mordere tali cristalli, non si escludono ferite al cavo orale. Dato il possibile pericolo di ferimento, i clienti devono osservare il richiamo e non consumare il prodotto.

Le selezioni in questione "con aroma naturale di aglio" e "con aroma naturale di paprika" del prodotto "Sol & Mar Calamaro gigante in pezzi, 3x80g" con data di scadenza 31.12.2023 del produttore Conservas Selectas de Galicia S.L. sono state vendute presso Lidl Svizzera.

Ai fini della tutela del consumatore, Lidl Italia ha reagito immediatamente alla segnalazione ritirando l'articolo in questione dalla vendita. L'articolo può essere riconsegnato in tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto verrà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.

Si richiamano esclusivamente le selezioni "con aroma naturale di aglio" e "con aroma naturale di paprika" del prodotto "Sol & Mar Calamaro gigante in pezzi, 3x80g" con data di scadenza 31.12.2023 del produttore Conservas Selectas de Galicia S.L.. Altri prodotti venduti da Lidl Italia, in particolare altri prodotti del produttore Conservas Selectas de Galicia S.L., non sono oggetto di richiamo.

Il produttore Conservas Selectas de Galicia S.L. si scusa con tutti gli interessati per il disagio arrecato.