Lidl: via il proiettore ricaricabile Livarno Lux, potrebbe rompersi
A cura di Redazione
17 febbraio 2016 13:03
Proiettore ricaricabile Livarno Lux da riportare al punto vendita. Lo raccomandano i supermercati Lidl che lo hanno richiamato a causa della potenziale rottura del dispositivo in fase di ricarica. Il modello interessato è contrassegnato come Lah 55 A2 e il codice del prodotto corrisponde al numero 270079.
Si tratta del proiettore venduto tra l’11 e il 26 gennaio 2016.
Dunque, chi lo avesse acquistato deve evitare di usarlo e al momento della restituzione i clienti verranno rimborsati.