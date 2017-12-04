LIEVE SCOSSA ALLE ORE 6.53, A BIANCAVILLA MAGNITUDO 2.1
Un terremoto di magnitudine 2.1 sulla scala Richter, avvenuto alle 6, 53 minuti e 57 secondi di oggi lunedì 4 dicembre e registrato ad una profondità di 26 km, nella zona: 7 km NE Biancavilla.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Biancavilla, Ragalna, Adrano, Santa Maria di Licodia, Bronte, Belpasso, Paternò, Nicolosi, Maletto, Pedara, Zafferana Etnea, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Centuripe, Milo, Mascalucia, Viagrande, Tremestieri Etneo, Santa Venerina e Randazzo