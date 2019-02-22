LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO: MAGNITUDO 1.8, EPICENTRO RAGALNA
Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.8, a un chilometro di profondità e con epicentro a Ragalna, si è registrata alle ore 13.46.Il sisma è stato avvertito nell’area, a causa dell’ipocentro es...
A cura di Redazione
22 febbraio 2019 14:58
Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.8, a un chilometro di profondità e con epicentro a Ragalna, si è registrata alle ore 13.46.
Il sisma è stato avvertito nell’area, a causa dell’ipocentro estremamente superficiale.
Non si segnalano danni a cose e persone.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).