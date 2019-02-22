95047

LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO: MAGNITUDO 1.8, EPICENTRO RAGALNA

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.8, a un chilometro di profondità e con epicentro a Ragalna, si è registrata alle ore 13.46.Il sisma è stato avvertito nell’area, a causa dell’ipocentro es...

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2019 14:58
LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO: MAGNITUDO 1.8, EPICENTRO RAGALNA -
Ragalna
Dintorni
Condividi

Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 1.8, a un chilometro di profondità e con epicentro a Ragalna, si è registrata alle ore 13.46.

Il sisma è stato avvertito nell’area, a causa dell’ipocentro estremamente superficiale.

Non si segnalano danni a cose e persone.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047