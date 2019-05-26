L’IMMOBILIARE ADUE AGENZIA MULTISERVIZI, NUOVA REALTA' A PATERNO'

L’immobiliare ADUE Agenzia Multiservizi, è una realtà giovane e dinamica, nata dopo aver maturato decennale e continuativa esperienza nel territorio, formata da professionisti che hanno la vera passio...

L’immobiliare ADUE Agenzia Multiservizi, è una realtà giovane e dinamica, nata dopo aver maturato decennale e continuativa esperienza nel territorio, formata da professionisti che hanno la vera passione dell’immobile, con esperienze ormai consolidate e con la prerogativa di essere sempre disponibili e trasparenti agli occhi del proprio cliente.

Il nostro intento, è quello di uscire dagli schemi preimpostati dalle classiche agenzie immobiliari, garantendo una serie di servizi che vanno oltre la semplice compravendita e/o locazione immobiliare.Infatti, grazie al team di professionisti e consulenti presenti in sede, siamo in grado di reperire tutta la documentazione inerente ad un immobile (concessioni edilizie, planimetrie catastali, visure catastali, certificazioni energetiche, ecc.), pronti a risolvere le più svariate problematiche o semplicemente disposti a dare un parere dettagliato.

Grazie agli ingegneri e architetti al nostro fianco siamo in grado di fornire progetti e layout su misura per migliorare e ristrutturare il vostro immobile o l’immobile che intendete acquistare, supportati anche dalla collaborazione con imprese edili selezionate a prezzi più che competitivi.

Rivolgendovi a noi otterrete, anche, consulenze gratuite sulla reale ed effettiva delibera dei mutui, ciò vi garantirà fin da subito una ricerca più mirata e concreta dell’immobile.

Inoltre, siamo a fianco di aziende e privati che hanno necessità, dopo aver venduto il loro immobile, di organizzare un trasloco. Chi si rivolgerà a noi potrà contare sullo sgombero di capannoni, uffici, abitazioni, garage, cantine, questo darà un ulteriore servizio ai clienti che hanno necessità di liberare l’immobile venduto.

Siamo pronti ad offrire risposte efficaci e soluzioni immediate, sempre aggiornati sulle ultime normative legali, tecniche e fiscali, offrendo i nostri servizi anche a livello amministrativo, finanziario, tecnico e logistico.

Il nostro impegno quotidiano è quello di curare in ogni singolo dettaglio l’investimento dei nostri clienti; professionalità, chiarezza, la presenza di tecnici in sede ed un team affidabile sono i nostri punti di forza! ….perché la soddisfazione dei clienti è per noi la migliore pubblicità….

VI ASPETTIAMO

ADUE IMMOBILIARE

Via G.Carducci,40

95047 Paternò (CT)

TEL: 095-2883916 CELL: 331-2894225

E-MAIL: [email protected]